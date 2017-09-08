Тенге: я такой непостоянный, такой непредсказуемый…

Движение вниз – выигрывают богачи, проигрывает население. Движение вверх – выигрывают богачи, проигрывает население. Почти аксиома

Национальный банк вчера проккомментировал ослабление тенге по отношению к доллару за последние две недели на 2,6%: «Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения. В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального банка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса».

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А что же фундаментальные факторы, которые традиционно, по заявлениям финансового регулятора, оказывали свое воздействие? Неужели цены на нефть за этот период упали, и российский рубль упал вслед? Нет, эти факторы были стабильны. Тогда каковы же истинные причины существенного ослабления нашей национальной валюты? Оказывается, «негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов».

Сюда, наверное, стоит присовокупить спекулятивный настрой финансовой элиты – ведь игроков на валютном рынке очень мало – преимущественно, это банки. Но пока настоящие дестабилизаторы остаются в тени. Два года назад была попытка обвинить банки в том, что они играют против тенге, которая ничем не увенчалась. Как и предполагалось.

Поэтому пока просто будем иметь это ввиду. И обсуждать на всех кухнях страны.

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Нацбанк приписывает себе героические усилия по спасению национальной валюты в августе и в начале осени.

Спрос на иностранную валюту был большой, а предложений – дефицит. Именно поэтому он выступил ее продавцом: «В августе объем нетто-интервенций Национального банка составил 70 млн. долларов США. В первой неделе сентября Национальный банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты».

Каково было предложение со стороны хранителя золотовалютных резервов страны, он не сказал. Пообещал опубликовать консолидированные данные по итогам месяца в начале октября.

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Периоды укрепления или, напротив, ослабления тенге – это данность, эти новости всегда будут присутствовать в информационном пространстве. Как и любая валюта, тенге будет двигаться вверх или вниз, иногда замирать на месте. Это не финансовая константа.

Но другое дело, когда тенге ведет себя как капризный ребенок, со своими принципами делать все наоборот.

Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов считает, что главными фундаментальными факторами с точки зрения изменения курса тенге для Нацбанка совершено правильно являются цена на нефть и курс рубля. Но тенге в последние две недели уверенно двигался в противоположную сторону от изменения фундаментальных факторов. По мнению эксперта, это было нелогично, но Нацбанк это не волновало. +

Августовские интервенции он считает слишком незначительными. Когда в обществе существуют девальвационные ожидания, и когда они начинают материализовываться в повышенный спрос национальной валюты, нужны более смелые действия регулятора, и, возможно, более существенные интервенции, несмотря на то, что тенге как бы находится в свободном плавании.

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Аналитики компании «Фридом Финанс» попытались найти другие подводные камни – они предпочитают не оценивать политику Нацбанка и не рассматривают девальвационные ожидания всерьез.

«Текущая коррекция по паре USD/KZT отражает не начало среднесрочного ослабления, а скорее лишь поиск новой точки паритета с рублем», – вот их вердикт.

По мнению аналитиков, вероятнее всего триггером для негативной тенденции для тенге выступили статистические данные о торговых взаимоотношениях между Россией и Казахстаном за первое полугодие 2017 года. Согласно статистике, доля импортных товаров из РФ в РК составила 38,5% от общего объема. В денежном выражении это эквивалентно $5,2 млрд., рост экспорта составил 35,5% в годовом выражении. Доля экспорта казахстанских товаров в Россию занимает 9,5% или всего $2,2 млрд.

«Руководствуясь слабыми данными торгового баланса, рынок приступил к поиску новой паритетной величины, что должно стимулировать рост экспорта в страну торгового-стратегического партнера. Более того, данная коррекция послужит защитой отечественного производителя от российского импорта», – уверены эксперты «Фридом Финанс».

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И вот прогнозы: а что будет дальше?

Нацбанк полагает, что «курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долл. США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США». При этом он, учитывая, что «текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю», не исключает возможную коррекцию. То есть, тенге, по ожиданиям, должен укрепиться – предпосылки для коррекции есть.

Аналитики «Фридом Финанс», между тем, привержены своей теории: «Новый паритет с рублем может находиться на уровне 6-6,2, что сделает коррекцию незначительной, при текущем уровне в 5,95 тенге/рубль. В то же время, дальнейшее ослабление тенге может и не произойти, принимая в учет рост нефтяных котировок и укрепление российского рубля. Вероятной целью для ослабления тенге к доллару США станет уровень 345, где котировки могут сформировать локальный максимум».

Не успели, что называется, высохнуть чернила, как тенге вдруг почувствовал себя уверенно. Опять парадокс.

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Нужно запомнить одну истину: постоянство – это роскошь для тенге.

Движение вниз – выигрывают богачи, проигрывает население, которое в ажиотаже бежит скупать дорогие доллары. Движение вверх – выигрывают богачи, проигрывает население, поддаваясь своей неистребимой вере в национальную валюту.

Аксиома. Никаких неожиданностей.

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