Общественники РК предложили для борьбы с нецелевым использованием служебных автомобилей размещать на них отличительные знаки

Новости 61 0

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Общественники Казахстана предложили для борьбы с нецелевым использованием служебных автомобилей размещать на них отличительные знаки, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«В ходе общественного мониторинга в ряде регионов Казахстана были выявлены неоднократные факты таких нарушений (нецелевого использования служебного транспорта – КазТАГ), в связи с чем общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки», — приводится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в четверг, одно из предложений с заседания специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.

Отмечается, что также на заседании рассмотрены результаты формирования и внедрения антикоррупционных стандартов в госорганах. В соответствии с законом «О противодействии коррупции» их должны разрабатывать и соблюдать во всех государственных учреждениях. Однако, по словам участников заседания, на момент проведения анализа, стандарты были утверждены лишь в 15 министерствах и 12 акиматах.

Анализ показал, что разработку антикоррупционных стандартов госорганы, в нарушение закона, в основном осуществляли без привлечения общественности, отмечается в сообщении.

«Отмечен формальный подход при разработке указанных документов, а также их отсутствие на официальных интернет-ресурсах государственных органов», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам запланированной на заседании работы в Астане ожидается республиканская конференция с участием всех заинтересованных лиц, где будут обсуждены предложения, дополнительно поступившие с регионов.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. США расширят полномочия ВС на территории Афганистана ради борьбы с терроризмом
  2. В Казахстане временно приостановлен прием старых автомобилей на утилизацию
  3. В Казахстане разработают подробный план по ликвидации причин, способствующих коррупции в госорганах
  4. В Казахстане планируют внедрить автоматизированную базу данных о субсидиях в сфере сельского хозяйства
  5. 600 объектов вошли в сакральную карту Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...