Общественники РК предложили для борьбы с нецелевым использованием служебных автомобилей размещать на них отличительные знаки

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Общественники Казахстана предложили для борьбы с нецелевым использованием служебных автомобилей размещать на них отличительные знаки, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«В ходе общественного мониторинга в ряде регионов Казахстана были выявлены неоднократные факты таких нарушений (нецелевого использования служебного транспорта – КазТАГ), в связи с чем общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки», — приводится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в четверг, одно из предложений с заседания специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.

Отмечается, что также на заседании рассмотрены результаты формирования и внедрения антикоррупционных стандартов в госорганах. В соответствии с законом «О противодействии коррупции» их должны разрабатывать и соблюдать во всех государственных учреждениях. Однако, по словам участников заседания, на момент проведения анализа, стандарты были утверждены лишь в 15 министерствах и 12 акиматах.

Анализ показал, что разработку антикоррупционных стандартов госорганы, в нарушение закона, в основном осуществляли без привлечения общественности, отмечается в сообщении.

«Отмечен формальный подход при разработке указанных документов, а также их отсутствие на официальных интернет-ресурсах государственных органов», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам запланированной на заседании работы в Астане ожидается республиканская конференция с участием всех заинтересованных лиц, где будут обсуждены предложения, дополнительно поступившие с регионов.