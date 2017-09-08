Война Миров. Белый дом и Кремль: и дипломаты умом не блещут

Выбор президента Назарбаева в качестве потенциального посредника совершенно закономерен. Если взять международную повестку, то лидер Казахстана выглядит гораздо более вменяемым, чем Трамп, угрожающий развязать войну на Корейском полуострове

Дипломатия сама по себе вещь весьма специфическая, ведь не даром существует целое направление в СМИ и экспертных кругах по переводу «с дипломатического языка на понятный». Поэтому когда уже по дипломатическим каналам звучат фразы типа «да ты рамсы попутал, труп незакопанный», то кризис однозначно есть. Сам факт того, что под мощный удар попала именно дипломатическая служба Москвы и Вашингтона лишний раз свидетельствует о тупике во взаимодействии двух держав. Ведь именно через дипломатов принято давать «задний ход» и начинать распутывать клубки противоречий, а тут сами «распутыватели» оказались на линии огня.

Высылать два-три десятка дипломатов под грифом «персона нон-грата» было в порядке вещей между Кремлем и Белым домом в период Холодной войны. Уходящая администрация Барака Обамы перегнула палку тогда, когда арестовала российскую дипломатическую собственность в декабре 2016 года. Потом из США стали звучать заявления, что недвижимость вернут, если Россия будет себя «честно вести» в Сирии. С точки зрения дипломатических контактов подобные вещи случаются не часто.

В какой-то момент и Владимир Путин пошел на поводу у собственных «ястребов», уровняв количество дипломатического персонала в России с аналогичным штатом в США. В общем, 455 человек и точка. Однако на обмене ударами инцидент не был исчерпан и стал набирать обороты. Госдепартамент потребовал до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Потом начались их обыски сотрудниками ФБР.

Фактически мы наблюдаем проявление тренда на оглупление, который затрагивает не только широкие массы, но и правящие элиты. С одной стороны Путин сокращает 755 американских дипломатов, как будто именно они составляют главную силу Вашингтона. С другой стороны Трамп радуется сокращению американского персонала, называя их бездельниками, чем вызывает ярость со стороны кадровых дипломатов. Получается, что работа посольских и консульских работников на территории недружественной державы первым лицом сверхдержавы не воспринимается как что-то нужное и полезное. Более мощную деморализацию и демотивацию трудно себе даже представить.

Форсированное «выселение» российских дипломатов из консульства в Сан-Франциско, являющееся грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, совпало со звонком Дональда Трампа Нурсултану Назарбаеву. При всем богатстве перечня обмена мнениями, в данном контакте видна заинтересованность американского президента в полноценном посреднике. Когда прямые каналы обмена информацией перерубаются в духе а-ля захват американского посольства в Иране 1979-го, без челночной дипломатии в качестве компенсатора уже не обойтись.

Выбор президента Назарбаева в качестве потенциального посредника совершенно закономерен. Если взять международную повестку, то лидер Казахстана выглядит гораздо более вменяемым, чем Трамп, угрожающий развязать войну на Корейском полуострове. По подсчетам американских военных, в свете последних ядерных и ракетных изделий КНДР война в этом месте уже в первые полчаса унесет жизни примерно 10 млн. южных корейцев. Владимир Путин тем временем отказывается признавать ядерный статус Северной Кореи, как будто в результате этого ее атомные заряды куда-то исчезнут. Предложение Нурсултана Назарбаева легализовать де-факто ядерные державы на подобном фоне выглядит весьма адекватно.

Принимая во внимание масштабы государств, нужно признать, что главная вина за отупление картины взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой лежит на Белом доме. У Дональда Трампа нет никакого ясного плана, о чем косвенно свидетельствует звонок в Астану. США всегда упрекали Иран за «азиатчину» в случае с захватом посольства в 1979 году, однако сами по факту скатываются на такой же уровень.

Американское доминирование в мире основано не только на военных, экономических и финансовых основаниях, но и на вещах из культурно-ценностного и психологического разряда. Нарушение международных дипломатических норм по своей природе подрывает моральное и культурное доминирование. И здесь не важно что первично, а что вторично – борьба внутри американского истеблишмента или геополитическое противостояние с Россией. Главное – это подрыв США в качестве эталона и образца для подражания.

Из отношений Кремля и Белого дома уходит предсказуемость в хорошем смысле этого слова, тогда как пространство для непредсказуемости и деструктива постоянно расширяется. Теоретически дело может дойти до разрыва дипломатических отношений и тогда вообще не понятно на каком уровне будут поддерживаться компетентные и уполномоченные контакты.

Сегодня одним из каналов связи между США и РФ являются российские олигархи, которые продают природные ресурсы России, а деньги за них и свои семьи держат на американской территории. Если эти люди из-за дипломатических катаклизмов потеряют возможность воссоединяться со своими капиталами и членами семей, то правила игры между Москвой и Вашингтоном способны поменяться кардинально и со стратегической точки зрения совершенно не в пользу США. Сегодня олигархи обеспечивают продажу ресурсов России по низким ценам и невозврат денег на родину, но если такая модель перестанет работать, то алгоритм новой системы по идее должен сработать в пользу российского государства.

Дипломатия обеспечивает контакты между гражданами США и РФ, бизнесами двух стран, научно-образовательными кругами и в какой-то мере между военными. Усиление изоляции между ядерными державами в период увеличения противоречий между ними по своей природе способно привести к дополнительным эксцессам и вряд ли они заставят себя долго ждать. Пожалуй, наиболее «перспективное» пространство для столкновений – это Сирия, где Кремль вытащил своего «клиента» из казалось бы заведомо проигранной ситуации. Однако даже возвращение Дэйр-эз-Зора под контроль сил Башара Асада не означает завершение сирийской войны и тем более различных взрывоопасных процессов на Большом Ближнем Востоке.

Отношения между США и Россией ухудшились до такой степени, что даже дипломатические ведомства, функционально настроенные и предназначенные для снятия конфликтов, сами стали фронтом противостояния, где крайне сложно включить режим перезагрузки.

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