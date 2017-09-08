Астана. 8 сентября. КазТАГ – Ясная погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с, +18+20.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +28+30.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, утром местами туман, похолодание до +12+17, +12+17, +13+18 и +17+22 соответственно; днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области также ясно, осадков не ожидается, +15+20. На территории Восточно-Казахстанской области местами дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +15+20.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях осадков не ожидается, +28+33, +29+34 и +31+36 соответственно. В Алматинской области также ясно, без осадков, +26+31.

В Мангистауской и Актюбинской областях местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +23+28 и +20+25; в Актюбинской области местами ожидается град, шквал. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях дожди, местами сильные с грозами, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, шквал, град, +22+27 и +20+25.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, на большей части Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, местами в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. На р.Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.