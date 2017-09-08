Продление сделки ОПЕК+ поможет избежать резкого изменения цен на нефть, считают в минфине РФ

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти необходимо для того, чтобы избежать резкого изменения цен на нефть, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если мы не будем продлевать, то, скорее всего, мы увидим достаточно резкое изменение цен», — цитирует министра агентство ТАСС.

Минфин РФ рассчитывает, что «вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться».

«Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией», — добавил А.Силуанов.

Между тем, по информации главы минэнерго РФ Александра Новака, встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 сентября в Вене.

«Мы мониторим ситуацию. Мы каждые два месяца вместе с другими министрами из стран ОПЕК и не-ОПЕК собираемся для того, чтобы оценить, как работает соглашение, какой эффект имеется на рынок, на его балансировку. Очередная встреча у нас планируется 21 сентября в Вене», — сказал он в эфире российского телеканала.

А. Новак также отметил, что пока преждевременно принимать решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. «Мы исходим из того, что рынок балансируется, что эффект мы все-таки получаем, мы видим стабильные цены в районе $50, меньшую волатильность, снижение остатков запасов. С рынка убрано примерно 350 млн баррелей за первое полугодие. Это имеет свой положительный эффект», — добавил он.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК и производителями, не входящими в нефтяной картель, в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей по отношению к уровню октября 2016 года.