2 тыс. военнослужащих участвуют в совместных учениях «Боевое содружество-2017»

Астана. 9 сентября. КазТАГ – На военных полигонах Казахстана, России и Таджикистана в совместных учениях «Боевое содружество-2017» принимают участие 2 тыс. военнослужащих из 6 стран, сообщает министерство обороны РК.

«Всего в совместных учениях «Боевое содружество-2017» принимают участие более 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил 6 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

«По замыслу учений участникам предстоит отразить массированный ракетно-авиационный удар условного противника. В ходе мероприятия на полигонах «Сарышаган» Казахстана, «Ашулук» России, «Харбмайдон» и «Чорух-дарон» Таджикистана будут отработаны боевые действия по совместному применению группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах», — отмечает пресс-служба.

По информации министерства, в рамках совместных учений «Боевое содружество-2017» на полигоне «Сарышаган» прошли боевые стрельбы расчетных отделений противовоздушной обороны. Они были выполнены по реактивно осветительным патронам увеличенной дальности РОБУД-50, заменяющих воздушную мишень условного противника, по наземным установленным мишеням бронетранспортер и условный зависающий в небе вертолет.

Кроме того, летчики ВВС Казахстана выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения. В ходе полетов ВВС использован широкий спектр вооружения, такие как управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, класса «воздух-поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра.

«Пуски производились с многофункциональных истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31», — уточняет пресс-служба.

Как сообщалось ранее, следующий этап учений «Боевое содружество-2017» пройдет на территории Казахстана и Таджикистана 11-15 сентября. В целом совместные учения объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество-2017» проходят в период с 14 августа по 22 сентября. Согласно плану боевых учений во второй декаде сентября планируются практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300, С-200, С-125, С-75, «Куб» и «Круг».