ФАО прогнозирует новый рекорд производства зерновых в мире

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировое производство зерновых может достигнуть нового исторического максимума, а уровень потребления и запасов возрастет, следует из доклада организации.

«ФАО повысила свой прогноз по мировому производству зерновых до 2 611 млн тонн, что является рекордно высоким показателем. Как ожидается, мировые запасы зерновых также достигнут своего исторического максимума к концу сезонов в 2018 году», — говорится в документе, распространенном в субботу.

«Новый прогноз ФАО свидетельствует о росте потребления зерновых, особенно пшеницы и риса, а спрос на фуражные зерновые в качестве кормов для животных, по прогнозам, достигнет своего исторического максимума. Несмотря на это, ожидается, что мировые запасы зерновых достигнут рекордно высокой отметки в 719 млн тонн, что на 2% выше уже высокого уровня при открытии текущих сезонов», — поясняют в ФАО.

Также ожидается, что запасы пшеницы в России и запасы кукурузы в Бразилии значительно увеличатся.

Так, мировое производство пшеницы в 2017 году достигнет, как ожидается, 748,8 млн тонн, что на 8,9 млн тонн (1,2%) больше, чем прогнозировалось в июле. Рост обусловлен главным образом ожидаемым увеличением производства в России, где своевременные дожди еще более улучшили виды на урожай. Такой рост с избытком перекрывает пересмотр в сторону понижения прогнозов по США и Канаде, где сухая погода по-прежнему не позволяет надеяться на высокие урожаи.

Также, согласно прогнозам, в 2017 году мировое производство риса достигнет своего исторического максимума и составит 503 млн тонн, что на 0,5% выше пересмотренного прогноза на 2016 год и на 0,5 млн тонн больше июльского прогноза. Пересмотр прогноза является главным образом результатом незначительной корректировки в сторону повышения прогноза на урожай в Индии, на Филиппинах и в Таиланде, которая тем не менее с запасом компенсировала понижательную корректировку прогнозов по Китаю и КНДР.

Согласно прогнозам, мировой товарооборот зерна увеличится более чем на 2%, достигнув 403 млн тонн и нового исторического максимума. ФАО пересмотрела свой прогноз в сторону увеличения на 8 млн тонн вследствие роста импортного спроса со стороны Китая, Бразилии, Европейского союза, Ирана и Мексики.

«Потребление зерновых в мире по прогнозам достигнет 2 591 млн тонн, что на 23 млн тонн (0,9%) больше, чем в 2016/17 году», — отмечают в ФАО.

Между тем мировые цены на продовольствие в августе снизились, что главным образом обусловлено более благоприятными видами на урожай зерновых культур и повышением прогнозов по уровню запасов.

«В августе индекс продовольственных цен ФАО снизился на 1,3% по сравнению с июльским показателем и составил 176,6 пункта. Однако это все еще на 10 пунктов (6%) выше соответствующего показателя за прошлый год. Августовское снижение в целом отражает снижение цен на зерновые на 5,4%, сахар и мясо, которое с избытком компенсировало рост индексов цен на растительные масла и молочные продукты. Снижение стоимости зерновых отразило резкое падение цен на пшеницу вследствие улучшения прогнозов по производству в черноморском регионе», — говорится в докладе.

Наряду с индексом зерновых индекс цен на мясо ФАО упал на 1,2% за месяц, а индекс цен на сахар снизился на 1,7% вследствие благоприятных видов на урожай в ведущих странах-производителях – Бразилии, Таиланде и Индии, а также ослабления международного спроса вследствие высоких тарифов, введенных Китаем и Индией.

Между тем индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 2,5%, чему способствовал рост котировок на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.

Индекс цен на молочные продукты ФАО также вырос на 1,4% по сравнению со своим июльским значением, что обусловлено ростом спроса на сливочное масло в Европе и Северной Америке.