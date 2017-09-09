В Казахстане утверждены правила поведения пассажиров на борту самолета

Астана. 9 сентября. КазТАГ – В Казахстане утверждены правила поведения на борту воздушного судна. Соответствующий приказ министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека от 30 июня 2017 года № 416 опубликован в субботу в официальной печати.

«В соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 57 закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» приказываю: 1. Утвердить прилагаемые правила поведения на борту воздушного судна», — говорится в тексте документа.

Так, согласно правилам, пассажиры воздушного судна обязаны предоставить посадочный талон для проверки членам экипажа, занять свое место согласно посадочному талону, с размещением личных вещей и ручной клади на специально отведенных местах, а в случае несоответствия багажа габаритам ручной клади – сдать багаж в багажный отсек; не должны создавать препятствия для передвижения других пассажиров или членов экипажа; обязаны застегнуть ремни пассажирского кресла по распоряжению командира воздушного судна или при включении информационных знаков, обязывающих выполнить указанные действия (рекомендуется оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета); по указанию членов экипажа отключать радиоэлектронные приборы и средства связи либо переводить их в автономный режим «в полете»; соблюдать дисциплину и порядок до конца всего полета; безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и других членов экипажа, а также действия, указанные на включенных информационных табло.

Кроме того, пассажирам запрещено вставать, ходить по салону и стоять в проходах во время руления, взлета и посадки самолета; создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров или препятствующие работе членов экипажа; использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний членов экипажа; входить или пытаться проникнуть в кабину пилотов; допускать по отношению к другим лицам на борту воздушного судна любое словесное оскорбление, применение насилия либо угрозы его применения; употреблять алкогольные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, за исключением предложенных на борту воздушного судна в рамках стандартного обслуживания; пересаживаться на место, отличное от указанного в посадочном талоне, без разрешения или указания члена экипажа.

«В случае нарушения настоящих правил лицами, находящимися на борту воздушного судна, командир ВС, в зависимости от уровня угрозы, принимает необходимые меры по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна в соответствии со статьей 57 закона («Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» – КазТАГ)», — подчеркивается в документе.

Вместе с тем в документе прописано, что пассажиры могут отказаться от полета при обоснованном беспокойстве по поводу своей безопасности; обращаться к членам экипажа и требовать у них защиты в случаях, если их жизни, здоровью или личному достоинству угрожает опасность.

Настоящие правила являются обязательными для всех лиц, находящихся на борту воздушного судна авиакомпаний РК в период полета, подчеркивается в документе.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.