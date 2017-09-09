Назарбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с гибелью людей в результате сильного землетрясения

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения, сообщила пресс-служба главы государства.

Указывается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате землетрясения.

«От имени народа Казахстан и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления инфраструктуры населенных пунктов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды в субботу.

Землетрясение произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики. По данным Национальной сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). После землетрясения было зарегистрировано более 450 повторных толчков магнитудой до 6,1.

По последним данным, погиб 61 человек.