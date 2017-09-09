Ряд документов принят по итогам встречи президентов Казахстана и Турции

Астана. 9 сентября. КазТАГ – По итогам встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом приняты 3 документа, сообщила пресс-служба главы государства.

Так, согласно сообщению, опубликованному на сайте Акорды в субботу, приняты следующие документы: протокол 10-го заседания межправительственной экономической комиссии; протокол к плану мероприятий совместной экономической программы «Новая синергия» на 2017-2020 годы; меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию РК и консорциумом «Алсим Аларко» и Европейским банком реконструкции и развития по вопросу строительства и эксплуатации автомобильной дороги БАКАД.

Напомним, президент Турции с пятницы находится с официальным трехдневным визитом в Казахстане, в ходе которого он примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане 10-11 сентября.

Также состоялась встреча Р.Эрдогана с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой были обсуждены вопросы борьбы против ФЕТО, события в Мьянме, пути улучшения торгово-экономических связей между странами и совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, главы государств затронули тему переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 сентября.