Турция готова содействовать в реализации госпрограммы «Нурлы жол» в Казахстане – Эрдоган

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Турция готова содействовать в реализации госпрограммы «Нурлы жол» в Казахстане, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я надеюсь, что Казахстан войдет в число 50 самых развитых стран мира. Программа «Нурлы жол» (государственная программа инфраструктурного развития РК на 2015-2019 годы – КазТАГ) будет тоже успешной, и мы готовы содействовать и помогать в претворении этой программы», — сказал Р.Эрдоган в ходе официальной встречи с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в Акорде в субботу.

«Турецкие фирмы сделали большой вклад в развитие экономики Казахстана, и я хочу поблагодарить то уважение, которое проявил президент (РК Нурсултан Назарбаев – КазТАГ) к деятельности наших компаний и бизнесменов. Я надеюсь, что турецкие бизнесмены сделают достойный вклад в развитие инфраструктуры Казахстана», — добавил он.

Р.Эрдоган также пригласил Н.Назарбаева с ответным официальным визитом в Турцию уже в следующим году.

«Я надеюсь, что в следующая наша встреча состоится в 2018 году, когда президент Назарбаев прибудет в Турцию с официальным визитом», — отметил он.

Напомним, президент Турции находится с официальным трехдневным визитом в Казахстане, в ходе которого он примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане 10-11 сентября.