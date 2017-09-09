Первый казахстанский форум социальных работников пройдет в Астане в сентябре

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Концепция дальнейшей модернизации системы социального обслуживания будет обсуждена на первом казахстанском форуме социальных работников, который пройдет в Астане 22 сентября, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова.

«Участники форума обсудят актуальные вопросы менеджмента в социальной сфере, подготовки и повышения квалификации социальных работников, расширения участия некоммерческих организаций в оказании специальных социальных услуг, поддержки волонтерства и благотворительности», — сказала С. Жакупова на пресс-конференции в пятницу.

На форум соберутся около 600 участников — международные эксперты из Великобритании, Сербии, Хорватии, Чехии, России, Грузии и других стран, представители парламента и правительства Казахстана, центральных и местных исполнительных органов, неправительственных организаций.

Как уточнила спикер, на форуме будет обобщен опыт и перспективы развития социальной работы в тюремной сфере, здравоохранении, новые механизмы и возможности межведомственного и межсекторного взаимодействия в реализации социальной политики.

Специалисты-практики, ученые, общественные и политические деятели обсудят возможности и специфику развития социальной работы с учетом особенностей регионов, уделят внимание современным технологиям оказания профессиональной помощи лицам с инвалидностью, пожилым, бездомным, жертвам бытового насилия, торговли людьми.

В рамках форума состоится пятая юбилейная республиканская выставка «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане», цель которой – привлечь внимание гражданского общества к проблемам лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщила С. Жакупова, в настоящее время во всех регионах Казахстана завершился конкурс по отбору лучших социальных проектов. Победителями региональных конкурсов из 155 поданных заявок были выбраны 20 проектов, которые будут презентованы в столице на республиканской выставке.