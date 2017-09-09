Десятки казахстанцев обратились в посольство РК в США из-за урагана «Ирма» — МИД

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Десятки казахстанцев обратились в посольство РК в США из-за урагана «Ирма», сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«На «горячую линию» посольства (Казахстана в США – КазТАГ) поступило несколько десятков звонков от граждан РК, которые оставляли контактную информацию о себе с адресами местонахождения, а также с предложением оказать помощь пострадавшим казахстанцам», — рассказал А.Жайнаков в субботу.

При этом он отметил, что посольство держит постоянную связь с представителями казахстанской диаспоры, проживающей в штате Флорида. Открыта «горячая линия», по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата. Кроме того, в соответствующих группах социальных сетей, объединяющих казахстанцев, распространена информация с указанием номеров американских служб экстренной помощи.

«Многие казахстанцы, проживающие в Майами и близлежащих районах, покинули места проживания и расселяются у родственников и друзей в других штатах. Граждане, не успевшие покинуть потенциальную зону бедствия, а также решившие остаться в штате, будут пережидать ураган в специально организованных укрытиях либо в прочных зданиях», — добавил А. Жайнаков.

Между тем, по его словам, посольство Казахстана в США продолжает отслеживать ситуацию в районе урагана.

Как сообщалось ранее, от разрушительного урагана «Ирма» в странах Карибского бассейна уже пострадали более 1 млн человек, по последним данным погибли 22 человека. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация.

По информации пресс-службы МИД РК, в этой связи посольства Казахстана в США, Канаде, консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли «горячие линии».