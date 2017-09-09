В Алматы разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – В Алматы водитель иномарки сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщил корреспондент агентства.

Наезд на пешехода произошел по ул.Суюнбая в южном направлении, не доезжая ул.Бекмаханова. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Со слов очевидцев, он был в неадекватном состоянии.

Автомашина с места ДТП скрылась, однако позже автомобиль Toyota Camry со следами ДТП был найден на ул.Жигулевская. Водитель бросил машину и скрылся. Полицейские его разыскивают.

Между тем пешеход скончался на месте аварии.