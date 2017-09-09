Следующий этап учений «Боевое содружество-2017» пройдет в Казахстане и Таджикистане 11-15 сентября

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Следующий этап учений «Боевое содружество-2017» пройдет на территории Казахстана и Таджикистана 11-15 сентября, сообщила пресс-служба минобороны РФ.

«Всего в совместном учении «Боевое содружество-2017» принимают участие военнослужащие Вооруженных сил шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Следующий эпизод учения пройдет на территории Республик Казахстан и Таджикистан в период с 11 по 15 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках учений «Боевое содружество-2017» совместные стрельбы проводятся на полигоне Ашулук под Астраханью. Учения с боевой стрельбой комплексов С-400 и С-300 на Ашулуке являются основным мероприятием оперативной подготовки этого года для войск объединенной системы ПВО СНГ. Активная фаза учений прошла 7 сентября.

По информации минобороны РФ, экипажи бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника.

Также в ходе маневров расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, С-300 и С-125 выполнили практические пуски ракет по воздушным целям. «В сложной мишенной обстановке было обнаружено и уничтожено около 20 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все – от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет», — пояснили в минобороны.

В рамках учения разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.