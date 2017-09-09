Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Хоккеисты «Барыса» разгромили рижское «Динамо» в континентальной хоккейной лиге, передает корреспондент агентства.

Матч в Латвии завершился со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе астанчан дубль оформил Найджел Доус, а также отличились Даррен Диц, Константин Пушкарев, Роман Савченко и Линден Вей.

Таким образом, «Барыс» одержал пятую победу в новом сезоне, что позволило столичной команде с 16 очками сохранить первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч казахстанский клуб проведет в гостях против подмосковного «Витязя» 10 сентября.