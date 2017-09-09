Транскаспийский транспортный маршрут получил еще одно название

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) получил еще одно наименование – Middle corridor, следует из сообщения ОЮЛ «Международная ассоциация ТМТМ».

Как отмечается, решение об этом принято в пятницу на II международной транспортной конференции «Интегрированные транспортные коридоры в сообщении Европа-Азия» в Одессе, на общем собрании учредителей ассоциации.

«В целях популяризации и продвижения Транскаспийского международного транспортного маршрута на транспортном рынке евразийского пространства общим собранием также было принято решение о применении к маршруту наименования Middle corridor («Средний коридор» – КазТАГ)», — говорится в распространенном сообщении.

Также на общем собрании были приняты решения о дальнейшем совершенствовании технологии перевозок, включая создание единого пула подвижного состава – путем передачи и объединения необходимого количества фитинговых платформ и полувагонов на маршруте ТМТМ.

В работе общего собрания приняли участие представители железных дорог и портов Казахстана, Азербайджана, Грузии, Польши и Украины.

По итогам мероприятия в состав Международного транскаспийского транспортного консорциума в качестве нового члена была принята азербайджанская компания ООО «ADY Container», специализирующаяся на контейнерных перевозках.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину – в Европу.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.