Сметная стоимость проекта «Евразия» по изучению Прикаспийской впадины оценена в $500 млн

Астана. 9 сентября. КазТАГ — Разработка и введение проекта «Евразия» в действие займет минимум 6 лет при ориентировочной стоимости $500 млн, сообщил заместитель председателя ассоциации Kazenergy Узакбай Карабалин.

«Как сообщил У.Карабалин, разработка и введение проекта «Евразия» в действие займет, по меньшей мере, 6 лет при ориентировочной сметной стоимости $500 млн. Реализация проекта предусмотрена тремя этапами – с 2018 по 2023 годы», — говорится в сообщении, распространенном пресс-центром XI Евразийского энергетический форума Kazenergy.

Как отмечается, в рамках обсуждений современных геологоразведочных работ на форуме У. Карабалин представил полную информацию о проекте «Евразия».

Он напомнил, что в июне 2017 года в Астане был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РК и комитетом геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК, с одной стороны, и группой заинтересованных компаний — потенциальных участников международного проекта «Евразия» в составе ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian Sea B.V., ООО «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd., SOCAR, NEOS Geosolutions.

По словам У.Карабалина, до конца 2017 года перед ними стоят задачи по согласованию графика ведения переговоров, выработке принципов сотрудничества, управления проектом, рабочей программы и бюджета проекта. Эти вопросы лягут в основу соглашения о консорциуме и контракта на геологическое изучение.

Ранее сообщалось, что стороны меморандума в рамках реализации проекта «Евразия» заключат контракт на геологическое изучение Прикаспийской впадины в соответствии с казахстанским законодательством.

«Ожидается, что реализация проекта позволит, во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой – своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья, во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет, и, в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений», — сообщала пресс-служба министерства энергетики РК.

Прикаспийская впадина – зрелая нефтегазовая провинция — характеризуется сложным геологическим строением и наличием уникальных месторождений нефти и газа в глубоко залегающих отложениях палеозойского подсолевого комплекса (Тенгиз, Кашаган, Астраханский свод), и потенциально содержит крупные неразведанные запасы нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах. Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оцениваются до 60 млрд тонн нефти.