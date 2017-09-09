У Казахстана и Турции впереди еще много совместной работы – Назарбаев

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом заявил, что у двух стран впереди еще много совместной работы, передает корреспондент агентства.

«На протяжении 25 лет Казахстан и Турцию связывают братские отношения, и проблем у нас не возникало. В Ваш последний визит мы согласовали немало вопросов по нашим взаимоотношениям, в том числе экономическим. В ближайшее время впереди у нас еще много работы. В нашем регионе есть свои проблемы, в вашем – свои, сегодня мы имеем возможность обсудить все эти вопросы. По Вашей и Путина (президента РФ Владимира Путина – КазТАГ) просьбе ведутся работы по сирийскому кризису», — сказал Н.Назарбаев в ходе официального приема Р.Эрдогана в Акорде в субботу.

В свою очередь президент Турции отметил потенциал наращивания товарооборота между странами.

«Мы считаем эту землю своим вторым домом. Мы стараемся развивать наши взаимоотношения во всех отраслях, в экономике, культуре, военном и политическом поле. Товарооборот между нашими странами составил порядка $2 млрд, и это, безусловно, не предел, так как мы ставили задачу довести этот показатель до $5 млрд. Для этого и у Казахстана, и у Турции достаточно потенциала. Я выражаю особую признательность вам за стремление решать конфликты в нашем регионе», — сказал он.

Напомним, президент Турции прибыл в пятницу с официальным визитом в Казахстан, в ходе которого примет участие в первом саммите организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, а также обсудит с президентом РК борьбу против ФЕТО, события в Мьянме, пути улучшения торгово-экономических связей между странами и совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Также сообщалось, что лидеры Казахстана и Турции также затронут тему переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 сентября.