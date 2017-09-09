Казахстан и Турция подписали 9 инвестиционных документов почти на $600 млн

Астана. 9 сентября. КазТАГ – АО «НК «KAZAKH INVEST» и крупнейшие турецкие холдинги подписали соглашения и меморандумы на сумму $590 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня при поддержке посольства Казахстана в Турции и АО «НК «KAZAKH INVEST» было подписано 9 инвестиционных документов на общую сумму $590 млн. Соглашения и меморандумы были подписаны с крупнейшими турецкими холдингами Calik Holding, Yildirim Holding, Yildizlar SSS Holding, Agrobest Group и др.», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Отмечается, что в рамках этих документов планируется реализация проектов по производству строительных материалов, машиностроительной продукции, химической промышленности, горно-металлургического сектора и энергетики в различных регионах Казахстана.

Между тем сообщается, что за последние 5 лет турецкими инвесторами было реализовано 18 проектов на сумму $667,5 млн. В ближайшей перспективе планируется реализация новых 10 проектов.

«После визита президента РК Нурсултана Назарбаева в г. Стамбул в апреле 2016 года наблюдается увеличение инвестиционного интереса к Казахстану со стороны как представителей турецкого малого и среднего бизнеса, так и транснациональных компаний» — отмечает пресс-служба.

«Турецкие компании рассматривают Казахстан как площадку для размещения своих производств с последующим экспортом готовой продукции в страны ЕАЭС и Центральной Азии. Кроме того, за последние 3 года инвесторы из Турции начали активно реинвестировать и наращивать свои производственные мощности в Казахстане», — добавляется в сообщаении.

В целом на сегодняшний день общий пакет казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 70 проектов на общую сумму $2,7 млрд, из которых 31 реализован и порядка 40 проектов являются реализуемыми и перспективными. Внешнеторговый оборот по итогам 6 месяцев 2017 г. составил $925,1 млн.

Также отмечается, что в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области создана казахстанско-турецкая индустриальная зона (КТИЗ). Общая площадь территории составляет 50 га с возможностью расширения до 250 га. В этом году здесь планируется введение в эксплуатацию завода по производству профилей и светопрозрачных конструкций из ПВХ, а также завода алюминия ТОО «Gold Aluminum». Кроме того, запланировано начало строительства заводов компаниями Merkez Asia Madencilik (концентрата свинца) и Petronet Otomosyon (топливораздаточные колонки) на общую сумму $12 млн.

Вместе с тем в настоящее время проводятся переговоры с 8 турецкими компаниями, в том числе по строительству мебельной фабрики ТОО «Madeyra Group» с объемом инвестиций $10,7 млн.