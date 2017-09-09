Президент Турции надеется, что на переговорах по Сирии в Астане будет принято конкретное решение

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган надеется, что на переговорах по Сирии в Астане будет принято конкретное решение, передает корреспондент агентства.

«Переговоры 14-15 сентября очень важны. Как мне уже доложили, подготовительный процесс уже завершен. Думаю, что на переговорах будет принято конкретное решение. Даст бог, результаты этих переговоров мы увидим в столице Казахстана», — сказал Р. Эрдоган на официальной встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевы в Акорде в субботу.

Напомним, президент Турции прибыл в пятницу с официальным визитом в Казахстан, в ходе которого примет участие в первом саммите организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, а также обсудит с президентом РК борьбу против ФЕТО, события в Мьянме, пути улучшения торгово-экономических связей между странами и совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Также сообщалось, что лидеры Казахстана и Турции затронут тему переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 сентября.

Как сообщалось ранее, 13 сентября эксперты стран-гарантов проведут в Астане заседание совместной рабочей группы, а на 14-15 сентября запланированы двусторонние и многосторонние встречи между всеми заинтересованными сторонами. В ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.