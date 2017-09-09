В Астане презентуют книги на арабском и английском языках о Назарбаеве

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Книгу о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве на арабском языке презентуют в Астане в ходе саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщила пресс-служба МИД РК.

«В ходе Астанинского саммита ОИС участникам будет представлен фундаментальный труд известного российского писателя Сергея Плеханова «Не шелковый путь», переведенный на арабский язык. Книга повествует об истории жизни Нурсултана Назарбаева, его становлении как крупнейшего мирового политика», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным МИД, книга рассказывает «о выдающемся личном вкладе казахстанского лидера в построение нового независимого, процветающего государства, укрепление международной безопасности и положительном влиянии на формирование современного миропорядка».

Книга выпущена ливанским издательством.

Кроме того, накануне саммита издана книга помощника президента РК Нурлана Онжанова «Миротворец: сирийский узел» на английском языке.

«Книга посвящена усилиям президента Нурсултана Назарбаева по урегулированию сложных проблем, связанных с сирийским конфликтом. В частности, в работе повествуется о процессе восстановления российско-турецких отношений, налаживании межсирийских контактов, а также запуске Астанинского процесса по Сирии», — отмечает МИД.

Англоязычное издание книги выпущено в свет британским издательством.

Напомним, саммит ОИС по науке и технологиям пройдет в Астане 10-11 сентября. Ожидается участие в форуме около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.