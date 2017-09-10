В Лондоне прошел многотысячный марш против Brexit

Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона, протестуя против выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает Русская служба ВВС.

Марш противников Brexit в центре Лондона в субботу собрал несколько десятков тысяч человек. По оценке организаторов, к началу марша собрались от 10 до 15 тыс. человек, но по мере его продвижения число участников увеличилось до 50 тыс.

Представительница консерваторов в палате лордов баронесса Пейшенс Уиткрофт призвала демонстрантов продолжать кампанию по сохранению Британии в составе ЕС.

«Нам нужно остановить Brexit. После присоединения к ЕС у нас установился беспрецедентный период мира и процветания. Будет правильно попытаться оставить все как есть. Не будет недемократичным попробовать убедить электорат вновь подумать о Brexit. Так работает демократия», — заявила она.

Глава Либерально-демократической партии Винс Кейбл отметил, что число недовольных выходом страны из ЕС только растет. По его словам, все больше людей хотят, чтобы Британия сохранила связи с ЕС, и это станет началом «громогласного и сильного» движения.

Данный марш стал одним из череды акций протестов против Brexit, запланированных на эту осень. Эта кампания уже получила название «Осень недовольства».

Марш прошел в преддверии намеченного на понедельник голосования в парламенте по законопроекту, который отменяет закон о присоединении Британии к ЕС и о главенстве законов Евросоюза в Великобритании.

Официальное уведомление о начале процесса выхода Великобритании из состава ЕС было направлено в Брюссель в марте 2017 года. Как ожидается, переговоры о выходе страны из союза должны занять порядка двух лет.