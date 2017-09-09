Дожди и порывистый ветер прогнозируют синоптики в субботу на большей части Казахстана

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, +23+25.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +29+31.

В Акмолинской и Костанайской областях местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +17+22 и +18+23 соответственно; в Акмолинской области утром местами туман. На территории Северо-Казахстанской области также местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, шквал, температура воздуха днем +14+19. В Павлодарской области осадков не ожидается, местами туман, +18+23.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также ясно, без осадков, +18+23 и +17+22 соответственно; в Восточно-Казахстанской области местами туман.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, +28+33 и +29+34 соответственно. На территории Кызылординской области днем осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, +29+34. В Алматинской области также ясно, без осадков, +27+32.

В Мангистауской области осадков не ожидается, утром местами туман, +26+31. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами кратковременные дожди с грозами, +23+28, +17+22 и +20+25 соответственно; в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках Западного Алтая (ВКО) – подъемы уровней воды. На р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.