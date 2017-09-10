Алматы. 10 сентября. КазТАГ – 150-летие Кокжарской ярмарки отметили в Актюбинской области, сообщила пресс-служба акима области.

«На этой неделе актюбинцы отпраздновали 150-летие Кокжарской ярмарки. В честь знаменательной даты в Уилском районе были организованы праздничные мероприятия, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители, ученые, деятели культуры и просто гости со всех районов, а также Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

8 сентября прошла научно-практическая конференция «Қазақстан сауда тарихында Көкжар жәрменкесінің алатын орны, саяси-жағырапиялық және стратегиялық маңызы», в которой приняли участие почетные граждане района, ветераны труда, историки, этнографы. Они обнародовали уникальные факты о Кокжарской ярмарке, которые ранее не были известны широкой публике.

Также были проведены состязания жыршы «Жол серігім – домбыра!», представлен спектакль «Мухит», прошли развлекательные игры алтыбақан, ақсүйек и другие.

«На следующий день в старинных павильонах открылись торговые ряды, на которых крестьянские хозяйства и предприниматели из соседних регионов, а также всех районов области представили более 20 тонн сельхозпродукции по сниженным ценам», — сообщили в акимате.

Кроме того, на площади ярмарки прошло театрализованное представление «Көкжардың жәрмеңкесі жаздай сайран», в котором участвовали более 300 человек. Как отметили в акимате, они «смогли передать атмосферу тех времен, облачившись в костюмы английских, татарских, узбекских, ирано-персидских, русских и цыганских торговцев». Также были организованы мастер-классы по рукоделию работ мастеров художественно-прикладного искусства, на выставке предметов национального рукоделия продемонстрированы изделия из дерева, шерсти, кожи, кости, передающие исторический дух Кокжарской ярмарки.

В районном центре был разбит этноаул из 25 юрт, на площади прошли спортивные соревнования по национальным видам спорта – аламан-байге, қазақ күресі, аударыспақ, тенге ілу и другие. Завершились праздничные мероприятия концертной программой «Көкжар әуендері».

С юбилейной датой собравшихся поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев и вручил меценатам, ветеранам труда и другим уроженцам района памятные подарки за вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области. Также 6 семей получили ключи от коммунального жилья, построенного в рамках государственной программы «Нұрлы жер».

Кокжар находился в самом центре Великого Шелкового пути, на стыке Европы и Азии и был очень удобным пунктом для товарообмена. В начале 1860 года здесь были заложены фундаменты первых торговых рядов, которые сохранились в первозданном виде до сих пор. Официально Кокжарская ярмарка открылась осенью 1867 года. В Уиле появились купеческие дома, была построена мечеть. На Кокжарскую ярмарку приезжали с товарами представители купеческой знати Англии, Российской империи, шли караваны из Индии, Ирана, Турции, стран Средней Азии.

Сегодня эти строения c полуторавековой историей являются уникальным культурным наследием актюбинского региона, подчеркнули в акимате.