Казахстан предпринимает все меры для полноценного участия в работе ОИС – Назарбаев

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с генеральным секретарем ОИС Юсефом бен Ахмадом аль-Осеймином, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы глава государства отметил, что Казахстан предпринимает все меры для полноценного участия в работе этой авторитетной организации.

«Сегодняшнее мероприятие является очень значимым и важным. Мы надеемся, что результаты саммита будут успешными», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

Президент Казахстана отметил, что в лице Юсефа бен Ахмада аль-Осеймина Организация обрела эффективного руководителя, который придаст новый импульс развитию ОИС.

«Я желаю успехов в Вашей деятельности и надеюсь на Вашу поддержку. В настоящее время большая часть террористических атак происходят в исламских странах. В этой связи Ваши слова о необходимости совместной борьбы с этим злом как никогда своевременны», — сказал президент Казахстана.

Также он отметил, что в Средневековье основные научные открытия исходили из исламского мира.

«Необходимо об этом всегда помнить и начать упорно работать. Неспроста мы сейчас в эпоху Четвертой промышленной революции проводим саммит, посвященный науке и технологиям», — подчеркнул Н.Назарбаев.

В свою очередь генеральный секретарь ОИС отметил «большой авторитет» Казахстана в исламском мире.

Говоря о первом саммите Организации исламского сотрудничества в сфере науки и технологий, он подчеркнул, что «это историческое событие, когда представители 57 исламских стран собираются вместе для обсуждения актуальных вопросов в области науки и технологий».

«Я надеюсь, что нам удастся раскрыть новые грани этой великой религии. К сожалению, террористические организации подрывают имидж ислама в мире», — сказал генеральный секретарь ОИС.

Глава Организации также поделился дальнейшими планами деятельности ОИС, направленными на выработку единой позиции исламских государств по различным актуальным вопросам международной повестки дня и конструктивное сотрудничество с неисламскими организациями.