55% населения в исламском мире безграмотны – Эрдоган

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, признал, что исламский мир давно переживает научный упадок, вследствие чего 55% населения в исламском мире безграмотны, сообщает корреспондент агентства.

«Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация – это цивилизация науки и знания. В период, когда мусульмане направляли мировую политику, в то же время они были центром знаний и науки, и инноваций. И когда в жизни мусульман на второй план отошли наука и чтение, исследования, тогда начался период отставания и упадка. Сегодня 55% населения в исламском мире безграмотны», — сказал Р.Эрдоган, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье.

Он отметил, что в странах ОЭСР на образование выделяют в среднем 5,2% от ВВП, «но в исламском мире эта цифра не достигает даже 1%».

По его словам, самые успешные ученые из исламского мира часто уезжают на Запад по причине недостаточного внимания со стороны правительства.

«Самые блестящие мозги уходят в западные страны, работают в западных организациях, также мы, к сожалению, потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. Это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности», — констатировал президент Турции.

По его мнению, «для того, чтобы быть мощной страной» нужно «производить знания, лучшим образом их обрабатывать».

«Уделять внимание знаниям и технологическим достижениям, проводить обмен студентами, преподавателями, сотрудничать с университетами», — перечислил он.