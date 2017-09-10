Создать научно-информационный фонд исламского мира предложил Назарбаев

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Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать научно-информационный фонд исламского мира, передает корреспондент агентства.

«В рамках научно-технологического саммита ОИС можно было бы создать специальный совет Организации исламского сотрудничества по вопросам взаимодействия и развития. Также было бы правильным создание общего научно-информационного фонда», — сказал Н.Назарбаев, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье.

«На сегодняшний день, учитывая динамично развивающуюся религию, в XXI веке ислам станет самой распространенной религией. Наша главная задача – воспитание интеллектуальной элиты, которая бы служила исламской цивилизации и реализовала бы новое видение», — добавил он.

В то же время он отметил, что на научные разработки в исламских странах выделяется только полпроцента от ВВП, что является очень низким показателем.

«По нобелевским лауреатам – можно сказать, что от исламского мира есть только два лауреата этой премии. Это пакистанский физик Мухаммад Абдус Салам, который получил Нобелевскую премию в 1979 году, и египетский химик Ахмед Хасан Зевейл – он получил премию в 1999 году. Однако в свое время исламская цивилизация была самым развитым центром в мире. Ислам внес огромный вклад в развитие человечества и цивилизации», — сказал президент Казахстана.

«Столпы современной экономики, алгебра и алгоритмы, связаны с именем одного ученого – Мухаммеда ибн Муса Аль Хорезми, который родился 15 веков назад в наших краях, на берегах Амударьи. Если бы Запад до сих пор применял римские цифры, они бы не знали значение алгоритма», — подчеркнул Н.Назарбаев.

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