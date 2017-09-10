Исламскому миру нужна модернизация общественного сознания, считает президент Казахстана

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Исламскому миру, так же, как и Казахстану, нужна модернизация общественного сознания, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«В этом году мы начали реализацию программы «Рухани жангыру», в рамках которой мы развиваем общественное сознание нашего населения, прагматизм и другие связанные с этим вопросы. Я думаю, что исламскому миру тоже нужна такая модернизация, потому что человечество стоит перед 4-й индустриальной революцией», — сказал Н.Назарбаев, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье.

«Нужно понимать и поддерживать изыскания наших ученых, в этих целях в рамках ОИС мы приняли решение о премии для наших ученых. Сегодня мы как раз вручим первую премию», — добавил он.

Глава государства считает, что необходимо «развивать инновационный кластер, который является основой экономического устойчивого развития».

«И Казахстан такой кластер создал на базе Назарбаев Университета. Я призываю всех ученых-исследователей работать в рамках подобного кластера», — заключил президент Казахстана.