Казахстан намерен наладить экономические отношения с Гвинеей

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Гвинейской Республики Альфа Конде, сообщила пресс-служба главы государства.

«К сожалению, с вашей страной у нас нет тесных экономических отношений. Нам необходимо развивать это направление. Я знаю о Вашем намерении посетить Казахстан с официальным визитом, и мы рады этому», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

В свою очередь президент Гвинейской Республики поблагодарил Н.Назарбаева за приглашение принять участие в работе саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних связей.