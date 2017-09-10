Президент Турции на саммите в Астане призвал приложить все усилия для предотвращения насилия в Мьянме

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям призвал страны исламского мира приложить все усилия, чтобы предотвратить насилие в отношении мусульман Мьянмы, сообщает корреспондент агентства.

«Мы обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к мусульманам Мьянмы. Поэтому вместе с правительством Мьянмы и Бангладеша мы хотим работать, чтобы предотвратить эту человеческую драму. Те мусульмане, которые ищут убежища на территории Бангладеша, тоже нуждаются в помощи. Мы сообщили властям Бангладеша, что мы хотим помочь в этом отношении. Для предотвращения этого насилия мы – все исламские народы – должны прилагать вместе усилия», — сказал Р. Эрдоган на саммите в воскресенье.

В свою очередь президент Бангладеш Абдул Хамид обратился с призывом к международному сообществу.

«Сегодня мусульмане-рохинджа массово мигрируют на нашу территорию. И мы должны оказать им гуманитарную помощь. Я хочу обратиться в частности к ОИС – помочь нам решить их проблемы и обеспечить, чтобы эти мусульманские общества могли вернуться на свои родные земли. Чтобы им были предоставлены права и возможности жить в безопасности и стабильности», — сказал он.

Напомним, на территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из «Араканской армии спасения рохинджа», которых власти Мьянмы считают террористами. Только за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Как минимум 40 тыс. человек бежали в Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе.