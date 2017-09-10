Назарбаев призвал страны ОИС совместно развивать аграрную науку и внедрять новые технологии

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны-участницы Организации исламского сотрудничества совместно развивать аграрную науку и внедрять новые технологии.

«Сотрудничество в аграрном секторе является очень важным для наших стран. Нужно совместно развивать аграрную науку и внедрять новые технологии. Это необходимо не только для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, но и для более тесной интеграции и обеспечения продовольственной безопасности», — сказал Н.Назарбаев, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье.

Также он призвал усилить сотрудничество в сфере исламского финансирования.

«Мы провели выставку EXPO-2017. После этого на ее территории начнет работу международный финансовый центр «Астана». Мы призываем вас усилить сотрудничество в сфере исламского финансирования», — сказал президент Казахстана.

Кроме того, глава государства предложил активно использовать потенциал международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиций.