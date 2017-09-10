Казахстан продолжит оказывать Афганистану гумпомощь и поддержку в сфере образования – Назарбаев

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани, сообщила пресс-служба главы государства.

«Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер, и это свидетельствует о интенсивности двусторонних отношений. Казахстан желает стабильности многострадальному братскому народу Афганистана», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

Глава государства отметил, что Казахстан, в меру своих возможностей, оказывает помощь Афганистану.

«В частности, в сфере образования молодежи, предоставления гуманитарной помощи мы продолжим оказывать такую поддержку», — подчеркнул президент Казахстана.

Он также поблагодарил своего афганского коллегу за участие в работе саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

В свою очередь президент Афганистана выразил благодарность Н.Назарбаеву за приглашение принять участие в работе саммита.

«Позвольте мне поздравить Вас с проведением международной выставки EXPO-2017 и саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям», — сказал А.Гани.