Между Казахстаном и Ираном есть доверие и понимание, считает Назарбаев

Астана. 10 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье, Н.Назарбаев поздравил Х.Рухани с победой на выборах и избранием на должность президента Ирана.

«Это дает нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений», — сказал президент Казахстана.

В свою очередь глава Исламской Республики Иран выразил благодарность за приглашение принять участие в работе саммита и отметил значимость проведения этого мероприятия в казахстанской столице.

«Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного саммита, столицу Казахстана можно еще называть городом науки и технологий», — сказал Х.Рухани.