Участие Исламского банка развития в деятельности финцентра «Астана» обсудил Назарбаев с главой ИБР

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Исламского банка развития Бандаром ибн Мохамедом Хамза Хаджаром, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы проанализировали деятельность многих развитых государств в этой сфере и решили построить работу этого центра (Международный финансовый центр на месте проведения EXPO-2017, который будет осуществлять свою деятельность на основе английского права – КазТАГ) на примере финансового центра в Дубае. Надеюсь, что Исламский банк развития примет непосредственное участие в этом (в деятельности центра – КазТАГ)», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

Глава государства также отметил, что сотрудничество Казахстана с Исламским банком развития «крепнет из года в год».

В свою очередь глава ИБР поблагодарил за возможность принять участие в саммите ОИС по науке и технологиям.

«Мы рады участвовать в таком масштабном мероприятии. Это первый саммит ОИС в сфере науки и технологий, и мы выражаем признательность за возможность участвовать в таком важном саммите», — сказал он.

Также президент Исламского банка развития подчеркнул, что этот саммит является отражением деятельности Н.Назарбаева в части развития науки и новых технологий.

«Этот Ваш вклад в будущие поколения, чтобы они имели возможность конкурировать с другими развитыми странами», — считает глава ИБР.

Он также выразил благодарность за оказанную помощь в создании Фонда по науке и технологиям стран ОИС.