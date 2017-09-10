Президент Казахстана предложил провести исламский форум G-20

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести исламский форум G-20, передает корреспондент агентства.

«Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий – очень важно для нас», — сказал Н.Назарбаев, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье.

По его мнению, в этой связи нужно развивать плодотворное сотрудничество с западными странами.

«Это позволит развиваться всему исламскому миру. Мы должны развивать отношения между исламской религией и представителями других религий, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом», — считает Н.Назарбаев.

Вместе с тем президент Казахстана призвал мировое сообщество отказаться от межэтнических стереотипов, которые приводят к насилию.

«Как вы знаете, в нашей стране насчитывается очень много этнических групп, и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессий. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году», — добавил Н.Назарбаев.