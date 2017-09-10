Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал прекратить насилие в Мьянме и начать диалог в рамках ООН, передает корреспондент агентства.

«Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме, мы призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и диалога в рамках ООН», — сказал Н. Назарбаев, выступая на саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в воскресенье.

«К сожалению, в последнее время исламская умма сталкивается с тяжелыми испытаниями. Во-первых, это распространение экстремистских и террористических организаций. Но от их террористических атак в первую очередь сами страны мусульманского мира терпят бедствия. Во-вторых, распространение исламофобии. В западных странах с каждым годом увеличиваются преступные деяния против мусульман», — отметил президент Казахстана.

Он добавил, что «исламский мир, объединяющий более 1,5 млрд человек, не показывает свое единство».

«И от этого мы тоже страдаем. Раздробленность и деление среди мусульман на конфессии внешние силы используют для своих целей. Мы должны искоренить это», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Напомним, в Астане начал работу первый саммит ОИС по науке и технологиям, который определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС.