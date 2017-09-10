Президенты Казахстана и Венесуэлы обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Н.Назарбаев отметил, что это первый визит президента Венесуэлы в Казахстан.

«Я рад приветствовать Вас на казахстанской земле и благодарю за участие в сегодняшнем саммите. Мы наблюдаем за событиями, которые происходят в вашей стране. Вы стойко переносите все испытания. Это достойно уважения», — цитирует пресс-служба президента Казахстана в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

В свою очередь президент Венесуэлы поблагодарил Н.Назарбаева за приглашение посетить Казахстан и возможность участия в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также выразил надежду, что эта встреча послужит основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп 25 августа подписал указ о введении финансовых санкций против Каракаса. Как заявил журналистам представитель Белого дома, Вашингтон продолжит оказывать давление на Н.Мадуро, пока тот «не перестанет угнетать свой народ».