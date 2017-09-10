Страны ОИС намерены взаимно признавать дипломы специалистов и продвигать совместные исследовательские программы

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Страны Организации исламского сотрудничества проведут работу по взаимному признанию дипломов специалистов и продвижению совместных исследовательских программ в различных сферах. Об этом говорится в принятой на саммите ОИС по науке и технологиям Астанинской декларации.

«Мы, главы государств, правительств и официальных делегаций государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), собрались на 1-м саммите ОИС по науке и технологиям в Астане 10-11 сентября 2017 года для того, чтобы подчеркнуть наше стремление сделать науку и технологии нашей заветной целью в этом веке. Для нас это станет возвратом к основополагающим принципам нашей цивилизации», — говорится в декларации, текст которой распространило министерство иностранных дел РК в воскресенье.

В декларации отмечается готовность стран ОИС к продвижению и популяризации знаний в соответствии с идеалами ислама для достижения интеллектуального совершенства; к расширению и развитию науки и технологий, а также к поощрению исследований и сотрудничества между государствами-членами ОИС в этих сферах.

«Мы призываем наши страны расширять коллективные возможности в развитии науки и технологий, эффективное применение которых может привести к извлечению дивидендов в социально-экономической сфере», — говорится в декларации.

Страны ОИС также признают необходимость увеличения инвестиций в науку, технологии и инновации (НТИ), отмечая, что трансферт науки и технологий является одним из важных путей ускорения экономического развития развивающихся стран. Кроме того, авторы декларации призвали страны ОИС работать над разработкой и реализацией политики, программ и планов действий в области НТИ на субрегиональном и национальном уровнях с целью использования потенциала этих сфер для обеспечения занятости, развития человеческого капитала и инклюзивного роста.

«Мы соглашаемся принять все необходимые меры для практической реализации рекомендаций программы ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 г. В этой связи мы призываем все государства-члены ОИС представить на рассмотрение совместные программы и предложения, разработанные посредством проведения активных консультаций с ведущими исследователями, ученными и технологами», — отмечается в документе.

При этом стороны намерены достигнуть цели программы ОИС посредством реализации целенаправленной серии инициатив и программ в области образования, профессиональных навыков, фундаментальных и прикладных наук, и «большой» науки при участии международных и мультикорпоративных участников.

«Мы подчеркиваем необходимость дальнейшего укрепления культуры образования и науки в исламском мире, особенно для молодежи и женщин, что создаст условия для социально-экономической модернизации, прогресса и процветания наших народов и стран», — указывается в декларации.

Также авторы декларации призвали создать на базе университетов и других высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений стран ОИС центры передового опыта, чтобы они могли выполнять эффективную роль для развития в обществе культуры исследований, знаний и их оценки.

Стороны подтвердили готовность увеличить финансирование на развитие образования, науки, здравоохранения и водных ресурсов и намерены разработать совместные политические механизмы для облегчения передвижения и занятости специалистов, взаимного признания дипломов, притока новых технологий и проектов.

«Мы призываем государства-члены ОИС активно продвигать и поддерживать совместные исследовательские программы в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, сохранения экосистем, включая борьбу с засухой, опустыниванием, эффективного управления водными ресурсами и др.», — отмечается в декларации.

Также в документе призывается пересмотреть вопросы безопасности цифрового содержания путем изучения и согласования существующих законов, политики и мер реагирования, связанных с кибербезопасностью в странах ОИС, с учетом его глубоких последствий для всех государственных дел и появления метаданных.

«Мы соглашаемся индивидуально и коллективно содействовать сотрудничеству между нашими странами в целях устойчивого развития наших народов и противостояния общественным вызовам 21-го века. Мы подтверждаем наше намерение искоренить крайнюю нищету нашего общества, включая нищету разума, а также развивать творческий и инновационный потенциал наших народов, понимая разрушительный характер современной науки и ее особое влияние на общество в 21-м веке», — подчеркивается в декларации.

Также страны ОИС приветствовали предложение Узбекистана принять 2-й саммит Организации по науке и технологиям. В связи с этим генеральному секретариату ОИС и КОМСТЕК поручено начать с правительством Узбекистана необходимую подготовку к его проведению.

Кроме того, авторы декларации призвали генеральный секретариат Организации и институты ОИС усилить сотрудничество по продвижению НТИ, отметили значимость создания ИБР Фонда по науке, технологиям и инновациям, который позволит внести значительный вклад в реализацию программы ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 г., а также обратились к председателю КОМСТЕК в сотрудничестве с генеральным секретарем ОИС создать институциональные механизмы для эффективного контроля за осуществлением данной программы.

Напомним, в Астане проходит первый саммит ОИС по науке и технологиям. В нем принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации. По итогам первого дня саммита подписана Астанинская декларация.