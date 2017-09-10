Театрализованное шоу о влиянии «зеленых» технологий на будущее покажут на церемонии закрытия EXPO-2017 в Астане

Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Передовые «зеленые» технологии и лучшие научные разработки в сфере энергии будущего продемонстрируют на тожественной церемонии закрытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане, которая пройдет вечером в воскресенье, сообщает ТАСС.

«Гостям представления обещают показать будущее, где лучшие современные достижения в области чистой энергии стали привычной реальностью», — отмечается в сообщении.

Непосредственными участниками театрализованного шоу станут более 2,2 тыс. человек, в том числе волонтеры и представители стран-участниц выставки. В постановке будет показано, как EXPO-2017 повлияет на будущее людей, о том, как изменится мир благодаря изобретениям, которые были представлены на выставке. Также зрители увидят передовые научные разработки и итоговые статистические данные о выставке.

Завершится представление праздничным фейерверком, после которого состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады, известных оперных артистов, симфонического оркестра Марата Бисенгалиева, этнографического оркестра «Отрар сазы» и артистов балета.

Почетными гостями церемонии закрытия EXPO-2017 станут главы государств и правительств порядка 30 стран. Большая их часть прибудет на выставку вместе президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым после первого дня работы саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 проходила в течение трех месяцев – с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрыло тему выставки, показав лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников.

За три месяца проведения EXPO-2017 на выставке побывали более 3,5 млн человек, хотя первоначально организаторы рассчитывали на 2 млн посетителей.

Президент Казахстана отметил, что проведение выставки оказало положительный мультипликативный эффект на развитие столицы и экономики страны в целом: повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания, за счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства, были открыты рабочие места.

Все объекты выставки будут использованы и после ее окончания. На территории EXPO-2017 планируют размещение Международного финансового центра «Астана», парка IT-стартапов. В павильоне в виде огромной сферы «Нур Алем» организуют «Музей будущего», и сфера продолжит работу как туристический объект. Кроме того, на территории EXPO-2017 планируют создать Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.