Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . 25 букв будет в новом алфавите казахского языка, сообщил директор республиканского координационно-методического центра развития языков им.Шаяхметова Ербол Тлешов.

«Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук – система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков», — сказал Е.Тлешов в понедельник ходе парламентских слушаний в мажилисе «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике».

В то же время он отметил, что принятие нового письма не означает замену одних знаков другими.

«Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии», — уточнил Е.Тлешов.