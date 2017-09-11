Население в регионах Казахстана проявляет интерес к переходу казахского языка на латиницу, констатировал мажилисмен

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Население в регионах Казахстана уже проявляет практический интерес к переходу казахского языка на латиницу, сообщил депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев.

«Во время нашей последней встречи с различными группами населения мы, депутаты, убедились в востребованности и поддержке общества реформ главы государства. Население не только всецело поддерживает эти преобразования, но и активно участвует в их реализации», — сказал П.Казанцев в понедельник ходе парламентских слушаний в мажилисе «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике».

«В частности, в регионах уже проявляется практический и живой интерес к программе «Рухани жангыру» (программа модернизации общественного сознания – КазТАГ) и к направлению перехода казахского языка на латинскую графику», — уточнил он.

Вместе с тем он перечислил технические преимущества перехода на новый алфавит.

«Сегодня среднее поколение латиницу не только знает, но и на гаджетах печатает любые тексты так же быстро, как и на кириллице. Сюда давайте приплюсуем уход от существующего и весьма неудобного технического решения, когда на одной компьютерной клавиатуре приходится держать сразу три алфавита, что делает работу с документом крайне неудобной. Кто работает в трехязычном формате на компьютере, тот хорошо меня понимает», — подчеркнул П.Казанцев.