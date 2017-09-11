После перехода на латиницу замена документов в Казахстане будет происходить последовательно – Досаев

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Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров. После перехода на латиницу замена документов в Казахстане будет происходить последовательно, сообщил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев.

«Замена документов будет происходить последовательно. Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия», — сказал Е.Досаев в понедельник в ходе парламентских слушаний в мажилисе «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», отвечая на соответствующий вопрос депутатов мажилиса.

«Все процессы будут проходить в соответствии с международными требованиями. В рамках нашего плана действий предусмотрен ряд организационных изменений», — уточнил он.

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