Аким ЮКО поручил для устранения кадрового дефицита в каждом сельском округе возводить жилье

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поручил для решения проблем с дефицитом кадров в области возводить в каждом сельском округе жилье, сообщает пресс-служба главы региона.

«Чтобы нанять квалифицированного работника в первую очередь мы должны решить проблему с жильем. Для этого управлению строительства поручаю начать в этом году в каждом сельском округе области строительство двухэтажных 20-квартирных домов, а в районных центрах – строительство 30-40-квартирных многоэтажных жилых домов по типовому образцу. Таким образом, мы устраним дефицит специалистов и достигнем качественных показателей», — цитирует пресс-служба Ж.Туймебаева в сообщении, распространенном в понедельник по итогам селекторного совещания.

Глава региона также отметил необходимость создания максимально комфортных условий для каждого сотрудника. На его взгляд, «это эффективный способ нанять специалистов в регионе через механизм ротации, улучшить качество работы и подготовить квалифицированный персонал».

Кроме того, глава региона отметил, что путем строительства жилья будут оцениваться индикаторные показатели и деятельность акимов районов.

В свою очередь глава управления образования Исатай Сагындыков рассказал, что от 15 акиматов районов и городов области и отраслевых управлений по 87 специальностям поступило 14374 заявки.

«Однако проблема нехватки специалистов в удаленных школах остается проблемой. Например, из-за низкой рабочей нагрузки и отсутствия жилья учителя неохотно едут в поселки», — отметил он.

Также очевидна проблема с нехваткой медицинских работников и обеспечения их жильем в сфере здравоохранения. Так, по словам начальника управления здравоохранения Мукана Егизбаева, в настоящее время в медицинских организациях, подведомственных управлению здравоохранения, отмечается нехватка 265 специалистов, в том числе 157 специалистов в сельской местности. Кроме того, 180 специалистов, работающих в сельской местности, нуждаются в жилье. Тем не менее, отметил М.Егизбаев, государство оказывает поддержку молодым специалистам.

«Из областного бюджета молодым специалистам выплачиваются денежные компенсации и платежи в размере 100 тыс. тенге. Теперь каждому специалисту, который направляется в сельскую местность, выплачивается 1 млн тенге. В случае, если молодой специалист в течение 5 лет решил возвратиться, то он должен вернуть эти деньги в бюджет. Данный проект впервые по республике реализуется в ЮКО», — подчеркнул М. Егизбаев.

В то же время отмечается, что идея строительства многоэтажного жилья в населенных пунктах региона поможет последовательно решить вышеупомянутые проблемы.

Наряду с этим на селекторном совещании были рассмотрены результаты оценки эффективности местных исполнительных органов. Аким области поручил всем государственным служащим и акимам районов, городов и руководителям управлений соблюдать этические нормы.