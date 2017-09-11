V форум машиностроителей в Астане соберет 800 делегатов из 40 стран мира

Астана. 11 сентября. КазТАГ – V юбилейный форум машиностроителей Казахстана соберет 800 делегатов из 40 стран мира, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«20-21 сентября в Астане состоится V форум машиностроителей Казахстана, на котором ожидается участие более 800 делегатов из 40 стран мира. Тема нынешнего форума — «Новая индустриализация Казахстана: высокотехнологичное машиностроение». Форум является эффективной диалоговой площадкой, которая служит продуктивному обмену мнениями по актуальным вопросам и перспективам направления развития машиностроительной отрасли», — цитирует пресс-служба ведомства депутата мажилиса парламента РК Мейрама Пшембаева в сообщении, распространенном в понедельник по итогам пресс-конференции.

Также он отметил, что юбилейный форум планируется провести в новом формате. В частности, появятся новые секции: технологии машиностроения межотраслевых производств, электронно-оптического машиностроения и Индустрии 4.0.

В свою очередь заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК Казахстан Тимур Нурашев подвел итоги машиностроительной отрасли Казахстана за первое полугодие текущего года.

«За январь-август 2017 года объем производства машиностроения увеличился на 6,3%. Отмечается значительный рост в производстве легковых машин – в 4,7 раза (9 678 автомобилей), трансформаторов – в 2 раза. Объем производства электрооборудования превысил 63,8 млрд тенге», — сообщил Т.Нурашев.

Также, по его словам, наблюдается активное развитие в железнодорожном машиностроении: по итогам первого полугодия объемы производства возросли до Т31,5 млрд.