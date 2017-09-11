Более 2 тыс. зданий в Алматы оценили на предмет сейсмической устойчивости

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Более 2 тыс. зданий в Алматы оценены на предмет сейсмической устойчивости, сообщил директор Институт сейсмологии Анвар Боранбаев.

«В октябре 2016 года мы вступили с пожеланием, что необходимо поставить «сейсмический диагноз» тем или иным зданиям и сооружениям в Алматы. Акимат города достаточно оперативно отреагировал на наши пожелания. Сейчас зафиксировано техническое состояние более 2 тыс. зданий на предмет воздействия на них того или иного сейсмического события», — сказал А. Боранбаев в ходе XII Международной сейсмологической школы в понедельник.

Вместе с этим он уточнил, что оценка зданий – это один из пунктов программы сейсмической безопасности Алматы, которая включает в себя сейсмическое микрорайонирование города, диагноз зданий и оценку сейсмического риска.

«Имея информацию, насколько то или иное здание устоит при землетрясении, мы получаем оценку сейсмического риска и выбираем наиболее безопасное место первого сбора при землетрясении, то есть участок, который будет наименее подвержен воздействию при землетрясении. В этих местах необходимо будет размещать пункты с продуктами первой необходимости и медикаментами. Люди точно будут знать, куда они должны идти, чтобы быть в безопасности. Соответственно, службы, которые буду эвакуировать пострадавших, будут знать места их сосредоточения. Это и есть общая безопасность», — резюмировал А. Боранбаев.