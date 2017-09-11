На севере Казахстана ожидаются заморозки

Астана. 11 сентября. КазТАГ — В северных областях Казахстана ожидаются заморозки с 12 по 14 сентября, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон, вызывавший дожди на северной половине Казахстана, быстро смещается на юг Западной Сибири. На смену ему из районов Южного Урала перемещается антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и похолодание. Но в ближайшие сутки в северных областях сохранятся дожди, ночью возможен переход в мокрый снег», — говорится в прогнозе синоптиков, распространенном в понедельник.

Также отмечается, что 12-13 сентября ожидается дождь с прохождением фронтов в центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана. При прояснении на севере, в центре и на востоке страны ожидаются заморозки до -3 градусов.