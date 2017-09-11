Латиница коснется только тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке – МОН РК

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров. Латиница коснется только тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке, сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Важно отметить, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке, в школах с русским языком обучения все предметы, за исключением казахского языка, английского, будут вестись с использованием кириллической графики. Латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке», — сказал А.Аймагамбетов в понедельник в ходе парламентских слушаний в мажилисе «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», отвечая на соответствующий вопрос депутатов мажилиса.

Он также рассказал о сроках внедрения латиницы в учебных заведениях.

«В случае утверждения нового алфавита мы планируем утвердить сам график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны. Все это мы предварительно будем обсуждать с педагогической, родительской общественностью, с министерствами. Особо хочу отметить, что спешки не будет, вся работа будет вестись планомерно, системно и строго по графику», — сказал он.

При этом вице-министр подчеркнул, что в этом графике обязательно будут учтены вопросы подготовки кадров, издания учебников и словарей.

«Только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во всех организациях образования», — заверил А.Аймагамбетов.