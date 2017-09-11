Казахстан и Саудовская Аравия рассматриваются как члены ОИС-15

Астана. 11 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан, Саудовская Аравия и еще ряд государств могут стать членами группы ОИС-15, которую планируют создать наподобие «Большой двадцатки» (G-20), сообщил посол РК в Саудовской Аравии Бахыт Батыршаев.

«Говорить, что ОИС-15 будет точно таким же, как и G-20, пока рано. Однако после заявления президента (РК Нурсултана Назарбаева – КазТАГ) была проведена срочная консультация, потому что есть много организационных вопросов. То есть мы уже начали работу. В эту группу войдут Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Малайзия, Пакистан. То есть будут учитываться экономический потенциал и другие факторы», — сказал Б. Батыршаев в понедельник на пресс-конференции по итогам первого саммита ОИС по науке и технологиям.

Напомним, 10 сентября в ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, в котором принимали участие 14 глав государств, президент Казахстана обратился к участникам конфликта в Мьянме, а также озвучил предложение о создании аналога G-20 в исламском мире.