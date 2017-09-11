Казначейское сопровождение госзакупок по строительству поможет улучшить качество объектов образования, считают в МОН РК

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Казначейское сопровождение госзакупок по строительству поможет улучшить качество объектов образования, считает вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«На последнем заседании правительства премьер-министром РК было поручено провести работу по разрешению данных вопросов (состояния школ – КазТАГ). На сегодня, по мнению министерства, одним и инструментов улучшения за ходом строительства объектов образования может являться казначейское сопровождение государственных закупок по строительству», — сказала Б.Асылова в понедельник в мажилисен в ходе заседания комиссии на тему «О ликвидации аварийных школ, школ с трехсменным обучением и сокращении дефицита мест в дошкольных организациях в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 гг.».

Она добавила, что для обеспечения эффективного планирования министерство образования считает целесообразным приостановить со следующего года практику переноса средств с начала года на более поздние сроки.

Также Б.Асылова отметила, что зачастую аварийное состояние учебных заведений в стране связано с неосвоением средств из-за позднего проведения госзакупок.

Как отмечается, на заседании депутат мажилиса парламента РК Джамиля Нурманбетова рассказала об аварийном состоянии здания школы № 8 в Астане.

«В рамках встреч с избирателями я посещала аварийные школы Астаны. В том числе школу № 8. Школа в буквальном смысле разваливается с основания фундамента, трещины по стенам, перекошены косяки, с потолка течет. Она еще и перегружена в три раза. Снаружи школы сделана стяжка, что бы она просто не развалилась. Зашли в столовую – там очень маленькое помещение, и, конечно, санитарно-эпидемиологическая ситуация, я думаю, там тоже оставляет желать лучшего», — сказала Д. Нурманбетова.